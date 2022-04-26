為何美國尚未制裁據稱是普丁情婦的38歲俄羅斯前奧運金牌體操選手卡巴耶娃（Alina Kabaeva）？

美媒報導，美國至今仍未對據稱是普丁情婦的38歲俄羅斯前奧運金牌體操選手卡巴耶娃（Alina Kabaeva）祭出制裁，是因為擔心這項措施太激烈，恐升高美俄衝突，影響俄烏戰事。對此白宮昨（25）日否認傳聞，強調華府仍不排除制裁卡巴耶娃。

《紐約郵報》（New York Post）、美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）引述《華爾街日報》《The Wall Street Journal》報導，美國財政部原本已經準備好制裁卡巴耶娃的計畫，但在公布前的最後一刻遭到白宮國家安全會議（National Security Council）取消，

消息人士指出，美國官員擔心制裁卡巴耶娃可能太激烈，對普丁個人造成一大打擊，導致美俄緊張關係升溫，並且進一步影響俄烏戰事，因此暫停制裁卡巴耶娃。

英國廣播公司（BBC）報導，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）25日被問及為何美國尚未制裁卡巴耶娃時，她回應華府仍持續檢視制裁措施，「沒有人能逃過我們的制裁」，「當然我們已經制裁了普丁總統、他的女兒以及親信，我們將持續檢視更多。」

一名美國官員也告訴《華爾街日報》：「我們對好幾個尚未制裁的人準備了制裁措施，我們將持續衡量何時祭出制裁以達到最大效果。」

外傳是普丁的秘密情人，俄羅斯前奧運金牌體操選手卡巴耶娃（Alina Kabaeva）是誰？

多年來卡巴耶娃被俄羅斯小報戲稱為「俄羅斯第一情婦」、「秘密第一夫人」，她與普丁的關係第一次浮上檯面是在2008年，當時《莫斯科記者報》（Moskovsky Korrespondent）報導普丁與第一任妻子離婚、並與卡巴耶娃訂婚，2天後《莫斯科記者報》關門大吉。

普丁後續強調不允許外界侵犯他的個人生活，不過5年後他自己宣布已經與首任妻子離婚。

儘管克里姆林宮及卡巴耶娃本人都否認與兩人有關係，不過外界仍謠傳兩人至少育有3名子女。

卡巴耶娃於1996年展開國際韻律體操職業生涯，並且成為這項運動獲獎最多的運動員之一，包括奪得2面奧運金牌。她於2007年退休，不過很快就擔任俄羅斯政府、國家企業內等多個重要職位，包括2007至2014年間，擔任執政黨統一俄羅斯（United Russia）在俄羅斯國會下院「國家院」（State Duma）的代表，2014年更被指派擔任俄羅斯國家媒體集團（National Media Group）的董事會主席。