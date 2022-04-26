為何美國尚未制裁據稱是普丁情婦的38歲俄羅斯前奧運金牌體操選手卡巴耶娃（Alina Kabaeva）？

美媒報導，美國至今仍未對據稱是普丁情婦的38歲俄羅斯前奧運金牌體操選手卡巴耶娃（Alina Kabaeva）祭出制裁，是因為擔心這項措施太激烈，恐升高美俄衝突，影響俄烏戰事。對此白宮昨（25）日否認傳聞，強調華府仍不排除制裁卡巴耶娃。

《紐約郵報》（New York Post）、美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）引述《華爾街日報》《The Wall Street Journal》報導，美國財政部原本已經準備好制裁卡巴耶娃的計畫，但在公布前的最後一刻遭到白宮國家安全會議（National Security Council）取消，

消息人士指出，美國官員擔心制裁卡巴耶娃可能太激烈，對普丁個人造成一大打擊，導致美俄緊張關係升溫，並且進一步影響俄烏戰事，因此暫停制裁卡巴耶娃。

英國廣播公司（BBC）報導，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）25日被問及為何美國尚未制裁卡巴耶娃時，她回應華府仍持續檢視制裁措施，「沒有人能逃過我們的制裁」，「當然我們已經制裁了普丁總統、他的女兒以及親信，我們將持續檢視更多。」

一名美國官員也告訴《華爾街日報》：「我們對好幾個尚未制裁的人準備了制裁措施，我們將持續衡量何時祭出制裁以達到最大效果。」

外傳是普丁的秘密情人，俄羅斯前奧運金牌體操選手卡巴耶娃（Alina Kabaeva）是誰？

多年來卡巴耶娃被俄羅斯小報戲稱為「俄羅斯第一情婦」、「秘密第一夫人」，她與普丁的關係第一次浮上檯面是在2008年，當時《莫斯科記者報》（Moskovsky Korrespondent）報導普丁與第一任妻子離婚、並與卡巴耶娃訂婚，2天後《莫斯科記者報》關門大吉。

普丁後續強調不允許外界侵犯他的個人生活，不過5年後他自己宣布已經與首任妻子離婚。

儘管克里姆林宮及卡巴耶娃本人都否認與兩人有關係，不過外界仍謠傳兩人至少育有3名子女。

卡巴耶娃於1996年展開國際韻律體操職業生涯，並且成為這項運動獲獎最多的運動員之一，包括奪得2面奧運金牌。她於2007年退休，不過很快就擔任俄羅斯政府、國家企業內等多個重要職位，包括2007至2014年間，擔任執政黨統一俄羅斯（United Russia）在俄羅斯國會下院「國家院」（State Duma）的代表，2014年更被指派擔任俄羅斯國家媒體集團（National Media Group）的董事會主席。

文章來源：Why Putin’s alleged lover Alina Kabaeva hasn’t been sanctioned over Ukraine war
文章來源：Calls mount for U.S. to sanction Vladimir Putin's rumored girlfriend Alina Kabaeva, Russia's "Secret First Lady"
文章來源：White House won't rule out sanctions for Russia's 'secret first lady'

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