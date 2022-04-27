為突破美國制裁，俄國先前已宣布，購買俄國天然氣必須使用盧布，不用盧布就切斷供氣。俄烏戰爭開打以來，波蘭對俄國持續激烈批判，也拒絕以盧布作為天然氣交易的結算貨幣。俄國天然氣公司已通知波蘭天然氣公司，今天起將切斷天然氣的供應。保加利亞也將收到斷氣的通知。

歐洲天然氣價格一度飆升17%，市場正評估其他歐洲國家也被「斷氣」的風險。

波蘭能源供給操之於俄國之手，居然膽敢附美國驥尾，對俄國大小聲，波蘭勇敢世界第一?還是美國的承諾超出俄國斷氣的威脅?

斷氣事件顯示，俄國對烏克蘭的戰爭似乎仍停留在有限戰爭階段，對歐盟及北約諸國，似乎也不求太過，預留了轉圜空間。否則，俄國大可在美國祭出制裁時，即時斷氣，威嚇歐盟。就不知對波蘭、保加利亞斷氣後，歐盟如何回應?西方盟國制裁即將虎頭蛇尾，還是停止軍援烏克蘭換取不斷氣?

假如在美國的煽動蠱惑下，台海有事，台灣能源的供應國應中國要求改用人民幣支付，或是以兵兇戰危為由，切斷對台的能源供應，不知道務實的台獨當局，可有對策?美國可有援助之道?以美國今日之勢，還能威逼中東諸國以美國意志為意志嗎?

俄國斷供天然氣的啟事，已經送達波蘭，就不知俄國斷氣波蘭，對台灣可有啟示?

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