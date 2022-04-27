中美全面角力不只較勁政治外交話語權，也比拼經濟實力。美國哈佛大學甘迺迪政府學院創院院長艾利森（Graham Allison）認為，經濟權重在國際關係中創造權力的基礎結構，在未來10年，中國的經濟仍將維持4.5％至5％的速度增長，反觀美國GDP增長可能低於2％。21世紀爭奪經濟主導權的奧林匹克比賽中已經開始，顯然中國已取得先機。

艾利森日前在哈佛大學貝爾佛中心（Belfer Center）網站上撰文指出，哈佛中國工作組（Harvard China Working Group）關於美中經濟競爭的最新報告記錄21世紀前21年中美經濟競爭中實際發生的情況。20年前，中國仍被列為「貧窮的發展中國家」。當時中國的國內生產總值（GDP）還不到今天的十分之一。

他說，但中國在過去40年裡奇跡般地以平均4倍於美國的速度增長，創造一個新的全球經濟秩序。在今天和可預見的未來，中國將成為美國一個全方位的競爭對手。

艾利森分析，經濟權重在國際關係中創造了權力的基礎結構。雖然國內生產總值不會自動轉化為軍事或經濟實力，但如果以歷史為鑒，GDP越大的國家在塑造國際事務方面的影響力就越大。現在，130個國家與中國的貿易額超過與美國的貿易額，其中超過三分之二的國家與中國的貿易額是前者的兩倍。此外，在中國小心翼翼地減少對進口的依賴的同時，也加深全球對中國的依賴。

用新加坡創始人李光耀的話來說，「由於中國巨大的市場和不斷增長的購買力，中國正在把許多國家吸進其經濟體系。」艾利森說，中國已經接受李光耀關於21世紀的願景的看法，即「經濟力量的平衡將與軍事力量的平衡一樣重要」。中國選擇貿易作為促進其在世界上利益的首選工具，並磨練其通過商貿實現自己目標的能力。

艾利森認為，無論是2010年的釣魚島事件，還是2016年的薩德入韓事件，還是立陶宛破壞中國主權的事件，中國都通過經貿手段維護自身利益。中國展示出的使用其經濟武器的意願，也對那些考慮越過其紅線的政府起到了強大的威懾作用。美國所謂聯合其他國家打壓中國的行動也並沒有得到回應。

艾利森強調，在未來的十年裡，中國的經濟增速會是美國的兩倍或更多嗎？考慮到地平線上烏雲密布，目前大多數美國媒體和評論人士的回答都是否定的。但由於最樂觀的預測認為，美國經濟年增長率將低於2％，而主要經濟預測機構都預計，到2030年，中國的平均增長率將達到4.5％至5％，包括蘋果在內的世界上最有價值公司也都認定中國將繼續發展。