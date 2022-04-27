俄羅斯天然氣工業(Gazprom)已經告訴波蘭和保加利亞，周三當地上午8時起，將切斷天然氣供應。該兩國也證實了此一消息。

從俄羅斯入侵烏克蘭以來，波蘭和保加利亞將是首批被切斷天然氣供應的國家。波蘭此前曾針對俄羅斯個人和公司進行制裁，波蘭也是俄羅斯堅定的反對者；波蘭天然氣公司(PGNiG)與俄羅斯的天然氣交易合約將在今年底到期，該公司已經表示，不會遵守新的(盧布)付款條件，也不會延長合約。

波蘭與俄羅斯天然氣工業的合約為每年供應102億立方米，占波蘭全國消耗量的50%。

波蘭氣候部表示，該國能源供應很安全；並補充稱，沒有必要從天然氣儲備中提取天然氣，其天然氣儲備已達76%，也不會減少對消費者的供應。

波蘭方面表示，可以從其它管道獲得天然氣，包括從立陶宛以及與捷克的連線，另外與斯洛伐克的鐵路運輸，今年稍晚也可開通。

俄羅斯天然氣工業也通知了保加利亞國有天然氣公司，將停止供應。保加利亞表示，該國已採取措施尋找替代天然氣供應，目前不需要限制天然氣的消費。

ICIS天然氣分析師Tom Marzec-Manser表示，多年來波蘭一直持反俄的立場，但是保加利亞則不是這樣，而保加利亞卻也出現遭切斷的情形。

只有少數幾家俄羅斯天然氣買家，例如匈牙利和德國的俄羅斯天然氣主要進口商Uniper，表示有能力在不違反歐盟制裁的情況下，按照莫斯科宣佈的盧布支付計畫，為未來的天然氣供應買單。

德國天然氣網絡監管機構表示，在波蘭天然氣供應受到威脅後，正在監測來自俄羅斯的天然氣供應情況，並補充表示，目前對德國的供應是有保障的。

歐洲天然氣交易員表示，歐洲基準天然氣市場-荷蘭天然氣市場在周二交易快結束時大漲，荷蘭天然氣合約價格上漲5.4%，來到每百萬瓦時(MWH)98.20歐元。