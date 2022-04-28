俄烏戰爭已逾2個月，引發全球關注。政治大學國際關係研究中心兼任研究員湯紹成指出，美國為首的西方國家雖力挺烏克蘭，但歐洲目前陷入通膨與難民所帶來的結構性矛盾，從德國的反戰遊行與民調來看，他們並未全然站在烏克蘭這邊，他們已開始理性思考經濟問題。

湯紹成今日（28）接受香港媒體《中評社》訪問表示，俄烏戰爭目前帶來兩個矛盾心理：第一，西方國家認為不能「見死不救」，故以美國為首的西方國家紛紛力挺烏克蘭，卻也讓烏克蘭被推上火線；第二，這場戰爭的結局難以預測，美國、英國為主的西方國家把俄羅斯往死裡打的態度，可預見戰事會繼續拖下去，這也讓歐洲國家開始擔心，援助會不會變成無底洞？自己的開銷可否支持下去？

湯紹成分析，美國目前已支援烏克蘭及相關國家共約45.13億美元，歐洲各國援助金額相加至少也有幾十億，這樣下去恐排擠到自己國家的預算。德國現在就處於兩難，一面說已無庫存武器可援助烏軍，一面表示願提供20億歐元援助烏克蘭買武器，但長期給錢對德國老百姓的觀感及生活影響卻是大問題。

針對德國，湯紹成特別分析指出，德國4月初民調顯示，過半民眾不願「為自由挨凍」來挺烏克蘭；且有過半民眾都認為，目前取暖費用給他們帶來很高的負擔，而這些取暖能源主要就是俄羅斯盛產的石油、天然氣。另外光烏克蘭就有500萬難民，若再加上受波及的北非、東非、中東國家難民，數量將難以設想，故歐洲目前陷入內部經濟與難民雙重問題；挺烏是一開始的情緒反應，但時間拖長了，卻有很多現實困境必須考量，歐洲人也未必願意。