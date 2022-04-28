俄羅斯總統普丁27日警告，任何外國若試圖介入烏克蘭衝突，並對俄羅斯製造戰略威脅，都將面臨「閃電般反擊」。

0834:英國廣播公司（BBC）報導，俄羅斯總統普丁27日在聖彼得堡警告，任何外國若試圖介入烏克蘭衝突，並對俄羅斯製造戰略威脅，都將面臨「閃電般反擊」。

他說俄羅斯有所有能反擊的工具，「我們不會只是誇口，若有需要我們會使用他們。」

他說俄羅斯已經對有哪些反擊選項做出決定。

BBC指出，普丁似乎意指彈道飛彈及核武器，另外分析師認為，普丁的威脅是在警告烏克蘭盟友，不要進一步介入這場衝突。

盧甘斯克（Luhansk）地區隨處可見飛彈殘骸（圖/路透）

0722:影片曝俄軍轟炸醫院 盧甘斯克僅剩2間

俄軍破壞了北頓內茨克（Severodonetsk）的一家醫院

CNN報導，根據盧甘斯克（Luhansk）地區當局發布的影片顯示，俄軍對烏東城市北頓內茨克（Severodonetsk）的一家醫院造成重大破壞，影片畫面顯示，醫院的窗戶被炸毀、牆被炸開一個大洞，滿地的玻璃與碎片，還有一些金屬、石膏板等。

盧甘斯克州州長海迪(Serhiy Hayday)說，有一名婦女在空襲中身亡，而且俄軍是故意的，他說:「他們知道這間醫院仍在運作中，仍有病人在接受治療，他們想要殺死傷員和幫助這些人的人。」

海迪表示，目前盧甘斯克僅剩2間醫院能在運作，一間在北頓內茨克，一間在附近的里斯查斯克（Lysychansk）。