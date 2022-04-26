夏姓保母遭網友po上臉書，希望不要再有其他孩子受害。（摘自豐原社群臉書）

台中市夏姓保母25日深夜，將昏迷中1歲多的易姓男嬰緊急送醫救治，男嬰頭部外傷且顱內出血，醫院研判係外力造成，家屬接獲保母通知趕赴醫院無法接受，親友更質疑保母涉嫌虐嬰，警方已通知夏姓保母到案並通知社會局，目前組專案小組，全案已報請檢察官指揮偵辦。

台中易姓男嬰的媽媽，24日晚間10點將1歲多孩子送往夏姓保母家，25日晚間9點多接到保母電話，指小孩受傷目前在醫院，父母趕到醫院後，發現孩子已是命危情形。

男嬰父母親友po文表示，夏姓保母25日晚上致電給朋友，指孩子喝奶時突然咬自己舌頭，並不是她傷的。親友質疑咬舌頭跟全身傷及顱內出血什麼關係，並質疑保母為何第一時間沒有通知家長？為什麼沒有叫救護車送小孩到醫院，而是自行開車送去？為什麼到醫院通知父母到後，人就直接走掉？為什麼保母什麼都沒交代 ，還要父母自己報警處理？

豐原醫院表示，男嬰送來時已昏迷，昏迷指數為5、6分，顱內出血，身上多處瘀青，初步研判外力造成，有生命危險，是否能保住，這周是關鍵期。

台中市社會局指出，針對豐原男童疑似受虐案，經查這名保母沒有向社會局申請執業登記，為違法收托，已違反兒少權法第26條第1項，社會局依法裁處6千元到3萬元，同時，家防中心正積極進行調查，以協助檢警偵辦，若保母還涉及違反兒少權法其他事項，將依法嚴厲裁處。

社會局說明，男童全身多處外傷，昏迷插管，但保母對傷勢交代不清，檢警積極偵辦中，社工將持續追蹤醫療情形，並提供家屬相關恊助事宜。