名嘴周玉蔻日前新冠肺炎確診，卻傳出北市衛生局專程安排萬芳醫院家醫科主任林英欽親自到府替她做PCR，其間疑有特權。國民黨籍北市議員參選人徐正文，26日前往北檢按鈴告發林涉嫌《貪汙治罪條例》瀆職罪，希望透過檢方司法偵辦還原真相，告訴大眾是誰在說謊、欺騙人民。

徐的告發狀指出，4月20日周玉蔻經PCR檢測為陽性確診，「確診」，同月25日，又在自己臉書上提及「台北萬芳醫院昨天為我進行的PCR檢測，最新結果陰性」。事後周玉蔻自稱因無法聯繄防疫計程車，於是自行聯繫萬芳醫院，請林英欽到自己住處幫進行居家PCR檢測，引發特權爭議。

徐正文表示，會告發林英欽主要基於三點理由；政府公信力出問題，究竟是新北市醫院檢查出問題還是台北市立萬芳醫院採檢出了問題；SOP制度出問題，全案涉及中央及二個直轄市醫療機構指揮防疫SOP是否有問題，背後是否有官埸關說文化或是其他利益；公權力濫用問題，北市市立萬芳醫院公立醫院醫生應該符合外出採檢規定。因此唯有透過檢察官行使公權力才能真正查明真相。