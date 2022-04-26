基隆市消防局仁愛分隊驚傳有隊員確診，消防局下令所有隊員分批前往社區篩檢站PCR採檢，並全面進行清消，目前救災勤務改由其他分隊支援。

據了解，該員25日自行前往篩檢站PCR採檢確診，因24日在隊上值班時，曾脫下口罩用餐，消防局接獲消息後，立即要求分隊所有隊員分批篩檢，至於詳細狀況，待下午市府防疫記者會說明。