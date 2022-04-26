基隆消防局傳隊員確診 全員緊急PCR採檢 10:192022/04/26 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆市消防局仁愛分隊驚傳有隊員確診。（僅為示意圖）（陳彩玲攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市消防局仁愛分隊驚傳有隊員確診，消防局下令所有隊員分批前往社區篩檢站PCR採檢，並全面進行清消，目前救災勤務改由其他分隊支援。 據了解，該員25日自行前往篩檢站PCR採檢確診，因24日在隊上值班時，曾脫下口罩用餐，消防局接獲消息後，立即要求分隊所有隊員分批篩檢，至於詳細狀況，待下午市府防疫記者會說明。 桃園＋696 PCR檢驗量大實驗室塞車 職場、校園未來以篩代檢 北市通報系統上路 確診者自主填寫疫調 #新冠肺炎 #台灣 #消防局 #PCR #分隊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 醫生到宅為周玉蔻做PCR遭批特權 北巿衛生局：周自己聯繫醫院 09:542022/04/25 生活 宜蘭收容所7成5確診 政院發言人居隔 04:102022/04/25 生活新聞 周玉蔻PCR一採陽二採陰 萬芳醫曝原因：沒驗錯 00:412022/04/26 生活 周玉蔻「沒確診」要侯友宜調查 衛生局：尊重個人選擇權 17:402022/04/25 政治 周玉蔻「沒確診」批新北聯醫搞烏龍 衛生局回轟：驗2次 09:582022/04/25 生活 台中居家照護關懷包 增血氧機 04:102022/04/26 地方新聞 學者觀點－防疫險不該是產物保險的樂透 04:102022/04/26 專題周報 北市購試劑 1、2類防疫人員今上路 04:102022/04/26 生活新聞 國防部中將確診 邱國正採檢陰性 04:102022/04/26 生活新聞 「北一女神」蔡瑞雪拍片親吐確診症狀「燒喉嚨」靠它緩解 08:392022/04/26 娛樂 獨》國軍首位將領染疫！中將PCR陽性確診 國防部證實了 16:392022/04/25 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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