澎湃新聞報導，上海市4月26日10：00舉行新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，對於有市民質疑方艙醫院出艙標準不一情事，市衛生健康委副主任趙丹丹回應說，對於方艙醫院出艙標準，全市各方艙醫院均是按照大陸國家《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》執行，艙內無症狀感染者和輕症患者，經過一段時間健康管理和必要中西醫治療措施後，會對患者定期核酸檢測，當出現連續2次標本核酸檢測呈陰性（採樣時間至少間隔 24 小時），即可解除隔離管理離開方艙。也會給出艙人員發放《解除醫學隔離證明》。

趙丹丹指，為了讓患者順利返回居住地，其所在區將做好接返工作，提前與方艙醫院對接好次日出院人員資訊、提前安排好車輛，盡快接回本區出院人員。也注意到，個別社區出現了拒絕解除隔離觀察人員返回的情況。

趙丹丹稱，對此，再次強調：《解除醫學隔離證明》是出院人員核酸陰性報告和健康碼綠碼的等效憑證，對於已治癒的出院患者和解除醫學觀察人員，各區村委、業委會、物業公司等不得以任何理由阻擾陽性感染者和出院人員返回居住地。

上海市新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，市衛生健康委副主任趙丹丹、市大資料中心副主任劉迎風、市疾控中心副主任孫曉冬出席介紹上海疫情最新情況。