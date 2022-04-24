高市府1員工確診 急匡33同事PCR結果出爐 18:532022/04/24 中時 袁庭堯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高市府24日傳出一名某局處外轄人員疑似染疫，22日才參加局內講習。市府緊急匡列相關人員33人採檢，PCR結果稍早出爐，均為陰性。（本報資料照片／袁庭堯高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高市府24日傳出一名某局處外轄人員疑似染疫，22日才參加局內講習。市府緊急匡列相關人員33人採檢，PCR結果稍早出爐，均為陰性。 據悉，這名確診者是在某局處轄管的場館上班，22日曾回到局內參加講習課程，未料發病後身體出現不適狀況，就醫篩檢後確診。 環保局已針對辦公空間進行清消，當天與確診者一同參加講習的人員，也被衛生局匡列篩檢，相關人員被規定這段期間不可到局處上班、先自主管理，該員PCR結果最快明早出爐。 行政院發言人室爆1確診 羅秉成PCR結果出爐 勇兔居家隔離出現這「毛病」 余秉諺也有這困擾 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #高市府 #公務員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 苗栗12名員警接觸刑事局確診偵查員 PCR採檢出爐 15:062022/04/24 生活 爭取居隔轉型優先試行 侯友宜親洽快篩劑業者盼供貨 15:522022/04/24 生活 27歲女星確診新冠肺炎後康復「詭異後遺症纏身」超崩潰 09:252022/04/24 娛樂 桃園首位市議員確診！劉勝全突破性感染 親曝染疫症狀 17:302022/04/24 政治 嘉市＋17 參加北港媽祖遶境確診 工廠群聚再添7染疫 15:352022/04/24 生活 桃園大竹派出所所長、副所長相繼確診 僅匡列6人基層怕爆 16:542022/04/24 生活 停課停不完！學校人員5／9起未打第3劑 每周要快篩 09:292022/04/24 生活 防疫頻走鐘 在野要陳時中下台 04:102022/04/24 政治要聞 陳時中首揭疫情高峰日增4.5萬確診 最多500萬人染疫 14:302022/04/24 生活 上海衛健委：疫情處於高位波動狀態 部分公司出現聚集性感染 13:142022/04/24 兩岸 柯文哲拍板 北市即起「以篩代隔」首波以2類人員優先 17:392022/04/24 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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