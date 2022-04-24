高市府24日傳出一名某局處外轄人員疑似染疫，22日才參加局內講習。市府緊急匡列相關人員33人採檢，PCR結果稍早出爐，均為陰性。

據悉，這名確診者是在某局處轄管的場館上班，22日曾回到局內參加講習課程，未料發病後身體出現不適狀況，就醫篩檢後確診。

環保局已針對辦公空間進行清消，當天與確診者一同參加講習的人員，也被衛生局匡列篩檢，相關人員被規定這段期間不可到局處上班、先自主管理，該員PCR結果最快明早出爐。