法國總統馬克宏連任成功，歐洲情勢引發關注。中國文化大學國家發展研究所教授周陽山指出，馬克宏會走法國自主路線，雖會參與北約，但不會接受美國指揮；雖表達不支持俄羅斯發動戰爭，但卻會站在本國利益的立場，不理會抵制俄羅斯能源的訴求，並持續與俄羅斯總統普丁協商，盼讓戰爭趕快落幕，好讓經濟與油價都恢復。

周陽山27日接受香港媒體《中評社》訪問表示，馬克宏向來強調法國要走自主路線，並強調歐盟要有自己的軍隊、歐盟內部事務要用自己的軍隊處理，換言之，馬克宏認同的是鞏固歐洲統一，且不願接受美國的指揮。

周陽山分析，面對俄羅斯總統普丁突然發動戰爭，馬克宏希望在外交上扮演縱橫的角色，他還是會堅持法國自主的路線，一方面和俄羅斯持續來往，另一方面則會更積極的從歐洲本位的角度思考外交策略。

針對俄烏戰爭，周陽山直言，法國不像美國希望戰爭持續，美國的立場是想用烏克蘭拖住俄羅斯的腳步、抵制俄羅斯的能源；馬克宏則會站在法國國家利益的立場，不理會抵制俄國能源的訴求、接受以盧布向俄羅斯購買能源，並秉持「歐洲自主」的立場，希望戰爭趕快結束，馬克宏未來也一定會繼續跟普丁協商，盼能擔任居中調停的角色。