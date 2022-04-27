俄烏戰爭持續逾2個月，引發全球關注。前立委沈富雄認為，目前俄羅斯處於劣勢，而美國總統拜登和俄羅斯總統普丁都擔心，若過度刺激對方，恐會導致第三次世界大戰。他認為，若美國叫停，這場戰爭很快就能落幕，但美國似乎不肯，另外能夠對戰局產生影響的就是中國大陸了。

沈富雄26日在政論節目《少康戰情室》中表示，他認為俄羅斯是處於劣勢，拜登的憂慮和普丁的憂慮很類似，「如果對方被激怒到無法忍受，就第三次世界大戰了，兩造都不願意」。

沈富雄指出，目前有很多北約和歐盟國家領導人訪問基輔，對烏克蘭總統澤倫斯基來說，越多人來，越能壯大聲勢。不過美國方面還是認為，目前的局面還沒有安全到能讓總統拜登也去，澤倫斯基則是說，當地已安全到可以讓布林肯來，若更進一步安全，拜登也可以來。

沈富雄認為，美國可能已對贏過俄羅斯的優勢十分確認了，否則也不會讓已經撤離的外交人員又回到基輔，原本撤離的外交人員回到基輔，布林肯的訪問其實就沒什麼了不起的。而俄羅斯明明知道這兩個大咖(布林肯和美國國防部長奧斯汀)到基輔，也有能力威脅他們，但俄羅斯不敢，因為後果太嚴重。

沈富雄發現，現在俄烏雙方沒完沒了的地面戰、焦土戰、奪城戰，會持續到何時還不得而知，美國越來越占優勢，且美國要叫停戰爭最快，但看起來美國不要，在這時候中國大可以出手，再運轉一下，也許可以叫停的唯一要角就是中國大陸。