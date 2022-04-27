俄羅斯停止供應波蘭與保加利亞兩國的天然氣，警告歐洲意味濃厚。對此波蘭表示將設法應對，而夏季即將到來，需求降低，目前也不需動用儲備，且替代方案也即將完成。

俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom） 告訴波蘭和保加利亞，將停止向拒絕以盧布付款的「不友好」國家供應天然氣，根據歐盟天然氣運輸供應商的資料顯示，目前波蘭的天然氣供應已被削減，波蘭國家天然氣公司 PGNiG也表示被告知將在周三暫停交付。

BBC報導，PGNiG的天然氣依賴Gazprom，且在今年的第一季度購買了53%。該公司表示，俄方的行為是違反合約，將採取措施恢復天然氣供應。

波蘭氣候部長安娜•莫斯科瓦(Anna Moskwa)表示，沒有必要從儲備中抽取天然氣，並且不會削減向客戶供應天然氣。波蘭外交副部長普希達克茲（Marcin Przydacz）也表示波蘭早已經在為此作準備。他更表示，俄羅斯停供天然氣更表明莫斯科不是可靠的合作夥伴。

波蘭已經計畫在今年底停止與俄羅斯的合作，PGNiG 表示，其儲備量已接近 80%，隨著夏季的臨近，需求下降。波蘭還有其他供應來源，包括位於 波蘭最西北角的港口城市斯文諾契（Swinoujscie） 的液化天然氣 (LNG) 接收站，與立陶宛的新天然氣管道連接也將在5月1日開通，這將使波蘭能夠從立陶宛的液化天然氣接收站獲得天然氣。

另一條從挪威輸送天然氣的新管道也將於 10 月上線，預計在今年底前達到滿載，可以取代所有俄羅斯的供應量。除此之外，波蘭近年來也從卡達購買天然氣，並透過管道將卡達與歐洲市場連接。

而在俄羅斯方面，Gazprom之前供應波蘭一半以上的進口，停供也代表他們的收入少了一大部分。而當冬季來臨時，波蘭天然氣需求量會再上升，波國也可以依到時的需求再做調整