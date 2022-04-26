台灣民意基金會今(26日)公布最新民調顯示，若大陸武力犯台，美國會不會派兵協防台灣？約36％民眾相信美國會、不相信者則約54％。資深媒體人陳揮文直言，俄烏大戰持續2個月了，卻仍不見美國出兵，為何還有人相信美國會出兵助台？針對俄烏局勢，他還語出驚人表示，烏克蘭不能贏，俄羅斯不能輸。

民調顯示，若大陸武力犯台，是否相信美國會協防台灣？有8.5％民眾非常相信，27.8％還算相信，29％不太相信，24.8％一點也不相信，9.7％沒意見。在統獨態度上，有52.8％民眾支持台灣獨立，11％支持兩岸統一，22.4％支持維持現狀，13.8％沒意見。

針對這份民調，陳揮文今天在政論節目《新聞大白話》中表示，俄烏已經打2個月了，但美國沒有出兵去烏克蘭，「那你們怎麼還會相信美國出兵來台灣呢？」陳揮文還問，那些相信美國會出兵助台的人，到底憑什麼相信美國會出兵來台灣？

至於統獨議題的部分，陳揮文則說：「台灣獨立會不會變烏克蘭？台獨變烏克蘭的話，還要台獨嗎？」他質疑，烏克蘭有盡所有努力避免戰爭發生嗎？戰爭爆發後有沒有想辦法讓戰爭平息？現在俄羅斯外長還嗆聲會有第三次世界大戰。

陳揮文更直言：「烏克蘭會贏嗎？烏克蘭不能贏，烏克蘭如果贏，俄羅斯輸的話那怎麼辦？我很同情烏克蘭，但烏克蘭能贏嗎？俄羅斯能輸嗎？大家要再想一想。」