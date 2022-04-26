國民黨台北市議員羅智強為選桃園市長一事，數次與黨主席朱立倫爆意見衝突，日前兩人又因「大器」話題隔空針鋒相對。對此，國民黨立委林為洲認為，國民黨在桃園市長選戰的開局不好，要怪的人就是在地立委魯明哲，更鼓勵他「該承擔就要承擔！」

林為洲今（26）日在《千秋萬事》接受前高雄市新聞局長王淺秋專訪，他表示選不選是每個人的決定，羅智強要選桃園當然沒問題，不過會不會被提名則要取決於黨中央的遊戲規則，直言「你要用不公平的我們也沒話講」，但方法出來後才能讓所有人較信服，才能團結。

林為洲指出，先前桃園有針對議員做問卷調查，但他質疑為何不問所有里長，甚至要徵詢意見的話為何不直接用最準的民調？他說，國民黨以前曾試過一種「幹部評鑑」的機制，但只要有特定的人，就會有人情包袱出現，大家會去走後門、關說，所以最後才會出現民調這種不記名、沒有人情包袱的方式。

林為洲提到，在目前的幾份民調中，表現最好的都是魯明哲，只要他出來選，徵召他是最沒爭議的，他因此向魯明哲喊話「該承擔就要承擔」、「民調最高出來承擔，大家也會覺得蠻恰當的，結果你不出來承擔，這個要打屁股」，並自嘲說「我是想要承擔沒地方可以承擔，所以回去選竹北」。