台灣民意基金會今公布最新民調，針對現在採取「與病毒共存」的政策，四成五贊成、四成六不贊成；台灣民意基金會董事長游盈隆表示，整體社會對現在就採取這項政策有疑慮，更有嚴重分歧，完全無共識可言。

此外，對陳時中領軍的疫情指揮中心打幾分，五成九打61分以上，一成九打剛好60分，一成八不及格。游盈隆認為，目前大眾認為蔡政府防疫表現只是「還好」而已，從總統以降到指揮官等相關官員並無趾高氣揚的理由。

台灣民意基金會今公布最新民調顯示，至少七成二擔心家人感染 Omicron 病毒，二成六不擔心；三成二的人非常擔心、四成左右還算擔心；近兩成不太擔心。另有5％一點也不擔心，1.8％ 沒意見、不知道、拒答。顯示新一波疫情已讓絕大多數台灣成年人繃緊神經，如臨大敵，不安的心情已經遍佈全台。

他說，與今年一月相比，非常擔心者急遽升高7.8個百分點，不擔心者明顯減少了4.2個百分點。若和去年五月疫情風暴相比，這次擔心的人減少12.1個百分點，不擔心的增加10.6個百分點。但未來若確診人數飆升上數百萬，中重症和死亡人數急遽增多，民眾的觀感可能將完全不同。

關於是否擔心個人工作與收入受這波疫情爆發的衝擊，超過六成擔心，三成七不擔心。其餘包括：26.7％非常擔心，34％還算擔心，24.9％不太擔心，12.2％一點也不擔心，2％沒意見、 不知道、拒答。若以60.7％換算為台灣成年人口數，將近1200萬人多少都會擔心。

從年齡層看，45-64歲擔心約6成7；其次是35-44歲有6成2，25-34歲有5成9擔心，65歲以上5成6，20-24歲4成3。

從職業背景看，最擔心的前五名，自營商／企業主七成五、勞工有七成、農民和無業／待業者並列都有六成八、家庭主婦六成五、基層白領人員擔心的有六成二。

他認為，在疫情風暴肆虐下，職業屬性和經社地位高低某種程度上決定工作與所得受衝擊大小。勞苦大眾還是最艱苦的一群。

民調還顯示，四成五贊成現在就採取「與病毒共存」的政策，12.8％非常贊成、32.2％還 算贊成，29.7％不太贊成，16.6％一點也不贊成，8.7％沒意見、不知道、拒答。不贊成比贊成僅多一個百分點。

分析發現，台北市、台南市、高雄市都是過半數贊成現在就採取「與病毒共存」政策，但新北市、桃園市及台中市都出現過半數反對；至於其他16 縣市合起來，四成三贊成，四成六反對。

關於台灣人這次對陳時中領軍的疫情指揮中心打幾分（0分成績最差，100分成績最好，60分及格）， 五成九給61分以上，一成九打剛好及格的60分，一成八打不及格。

細部的民調數據為：21.5％的人打90分以上，21％的人80-89分，16.5％的人61-79分，18.7％的人打60分，17.7％的人打60分以下，4.5％不知道／拒答。總計七成八給予及格以上成績，平均分數70.22。