本土破2千大關！疫情指揮中心今天公布國內本土疫情新增2386例、境外95，其中新北822例佔最高，其他則分布在台北471例、桃園387例、基隆191例、高雄97例、宜蘭89例及花蓮86例，北北桃3縣市成這波疫情種災戶，確診人數佔全台7成3。

陳時中坦言，今天個案比昨天增加4成7，增加速度快，「預計未來會有大規模展開」，呼籲大家外出要謹慎，把口罩配戴好，社交距離保持好。

疫情指揮中心今(20)日公布國內新增2,481例COVID-19確定病例，分別為2,386例本土個案及95例境外移入(82例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增之2,386例本土病例，為1,232例男性、1,154例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2022)年3月19日至4月20日，其中包含1,267例為無症狀感染。個案分佈為新北市(822例)、臺北市(471例)、桃園市(387例)、基隆市(191例)、高雄市(97例)、宜蘭縣(89例)、花蓮縣(86例)、臺中市(76例)、屏東縣(31例)、臺南市(24例)、新竹縣(23例)、彰化縣及南投縣(各17例)、苗栗縣(16例)、雲林縣(14例)、新竹市(11例)、臺東縣(5例)、嘉義市及連江縣(各3例)、嘉義縣(2例)、澎湖縣(1例)。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為54例男性、41例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自越南(4例)、英國及泰國(各1例)移入，另89例調查中。入境日介於今年3月21日至4月19日。