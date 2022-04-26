《每日郵報》（Daily Mail）報導，烏東地區自俄軍入侵烏克蘭以來，一直面臨著物資缺乏的危機，在供電設施遭到破壞以後，傳出即將缺糧；而目前更傳出供水設施也被破壞，使人民的生活更雪上加霜。盧甘斯克州（Luhansk）州長海岱（Serhiy Haidai）指責克里姆林宮系統性的攻擊發電廠跟水泵，以懲罰當地居民。

上週盧甘斯克的官員表示，俄軍刻意針對東部地區的糧食供應，他們用飛彈轟炸主要城市北頓內茨克（Sievierodonetsk），摧毀了所有食品倉庫、市場和商店，他們現在只能依賴援救物資生活。

海岱說，俄軍故意破壞關鍵基礎設施並製造人道災難。他表示:「如果我們失去了為留在城市的人取水的能力，人們將開始死於脫水；俄羅斯的所有行為都是戰爭罪，這相當於對烏克蘭人的種族滅絕。」

盧甘斯克當局表示，在過去24小時內發生了7500次停電，幾乎整個地區都停水了。而俄羅斯則一再否認襲擊民用基礎設施，聲稱其軍隊的所有襲擊都是針對軍事標的。

聯合國上周表示，有600萬烏克蘭人每天在與獲得飲用水鬥爭，這也意味著在被圍困的地區至少有460人僅有「有限的供水」。援助機構表示，水資源短缺會帶來極大的健康風險，尤其是對於兒童及老人，不乾淨的水源導致腹瀉或其他致命疾病。

根據國際法以及《日內瓦公約》，在戰爭中針對食物跟水攻擊是違反國際法的行為。