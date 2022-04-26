新冠肺炎本土疫情不斷擴大，被認為是綠營參選台北市長強力人選的衛福部長陳時中，是否還有機會投入參選，成為各界關注焦點。根據一份最新民調顯示，59％的台北市民反對陳時中卸下指揮官的角色參選台北市長；也有超過5成的民眾對陳時中的防疫表現不滿。這份民調在網路引發熱議，更有網友酸「到時候台北都沒會議紀錄了」。

根據《ETtoday新聞雲》公布的民調顯示，78.8％台北市民對於疫情擴散感到擔憂，62.5％台北市民認為政府的防疫政策混亂，讓民眾無所適從；67％的台北市民對於政府的篩檢準備感到不滿；至於針對幼童的疫苗政策，更有49.4％的台北市民感到不滿。

同時，55.6％民眾對於陳時中在這波從3月開始的疫情中的表現，感到不滿，並有59％台北市民反對陳時中卸下指揮官的角色參選台北市長。

這份民調也在PTT上引發網友熱議，「因為指揮的太好惹，怎麼可以讓他離開呢」、「做得不錯所以不讓他下來？也好」、「一定是太滿意了，才不能選台北市長」、「太好了，繼續當指揮官，很棒」、「沒有了報時報數很不方便」、「不滿意，但還是繼續當，不要來選的意思」、「卸任後回去當牙醫吧，防疫做這麼爛」、「到時候台北都沒會議紀錄了」。

還有網友說，「笑死」、「開始智力測驗了嗎？笑死」、「支持他去參選，然後選不上再笑他」、「笑死，指揮好？」