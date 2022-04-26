醫到府幫周玉蔻做PCR挨告 陳時中：沒有違反醫師法

名嘴周玉蔻日前確診，隨後因家用快篩出現陰性，由萬芳醫院醫師親自出馬進行到宅採檢引發爭議。衛福部長陳時中今天指出，經法務單位討論、檢視，並沒有違反醫師法之事實，至於其他爭議事件牽涉到事實認定，因此權責單位在地方衛生局。

周玉蔻確診後，因連續數次快篩結果陰性，自稱沒確診，為確認其PCR結果是否由陽轉陰，台北市立萬芳醫院在北市衛生局、疾管署同意下派員到宅為她進行PCR採檢，但卻被外界批為耍特權。

疾管署第一時間撇清關係，表示沒要求醫院派員前往進行採檢，北市衛生局對此則指出，是疾管署授意，台北市長柯文哲則表示，可能是該醫師與周有私交，自願到宅為周玉蔻服務。

陳時中昨天坦言，實際上是疾管署副署長莊人祥先請疾管署轄下的區管中心進行了解，隨後台北市衛生局才同意醫院派員前往採檢，今天他則指出，目前與法務單位的討論結果顯示，該醫師並未違反醫師法。

不過周玉蔻所引發的後續爭議事件，陳時中認為因牽涉到事實的認定，要不要開罰權責屬於地方衛生局，因此應交由台北市衛生局來決定。

另外，國民黨籍北市議員參選人徐正文，26日前往北檢按鈴告發萬芳醫院醫師涉嫌《貪汙治罪條例》瀆職罪，希望透過檢方司法偵辦還原真相，告訴大眾是誰在說謊、欺騙人民。