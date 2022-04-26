陳時中表示，現在急診室有很多民眾想要做PCR，但這不是大家想做就做，平常沒特別情況的，去做也只是耗費資源，而且在那地方採檢也有一定風險，呼籲國人沒有必要，不需要去做急診室做PCR。

指揮中心醫療應變組副駔長羅一鈞表示，急診室要留給有急症、重症，或是有新冠肺炎警示症狀的病患使用，一般民眾若只是想了解自己有無染疫，應多加利用社區篩檢站，且若沒有接觸史與症狀，就不用去篩檢，如果是擔心有足跡、接觸史，或是社交距離APP跳出十五分鐘的接觸情形，可就近取得家用快篩採檢，等出現陽性後再去社區篩檢站確認。

羅一鈞強調，民眾若一直去急診做PCR，不僅將排擠到急重症的收治量能，還有可能增加交叉感染的風險，呼籲民眾善用社區篩檢站。

有專家建議，現階段民眾大量使用急診進行PCR採檢，將來一定會癱瘓醫院量能，建議指揮中心可開始思考下放篩檢工作至基層診所，不一定要用PCR來做診斷，可改用醫用等級的快篩試劑進行診斷，準確率也比家用快篩高很多。