近日國內本土疫情持續升溫，演藝圈也相繼爆出多個確診案例造成人心惶惶，而藝人徐凱希在22日確診新冠肺炎後，雖緊急通知接觸過的《娛樂百分百》及《女人我最大》相關人員，但當天一同錄影的彩妝老師Kevin、王少偉、張愛雅及助理主持人卞慶華依然不幸確診。如今又有人爆料指出，她在錄影當天明知感冒還不戴口罩與其他人聊天使疫情快速擴散，她的經紀人也跳出來回應了。

根據《ETtoday星光雲》的報導，徐凱希日前在進錄影棚錄製節目《女人我最大》時就知道自己感冒，但當天完妝後卻沒有立即戴上口罩，反而到處跟其他藝人聊天、打招呼，隔天就PCR確診，造成其他藝人跟著染疫。對此，經紀人也回應，強調18日徐凱希就已進行快篩確認自己是陰性，而且一般藝人在錄影梳化後為保持妝容完整，就不會再戴上口罩，也沒有人想生病還把病毒傳染給其他人。最後經紀人也表示，凱希這幾日已經非常自責造成大家的困擾與不便，希望大家能一起面對的是疫情不是指責。

事實上，徐凱希在確診後也曾在個人IG上發文，透露自己在先前快篩時都呈現陰性，也沒有任何症狀，沒想到21日晚間再次檢測快篩就轉為陽性，嚇得她趕緊取消所有工作，火速搭乘防疫計程車到醫院進行PCR，最後確診染疫，令她忍不住自責表示「對於工作夥伴感到非常抱歉，造成大家的麻煩了，也讓你們擔心了」，另外她也特別感謝所有製作單位的體諒，並呼籲大眾保重身體，一起挺過這一波嚴峻時期。