協商又破裂台鐵5/1維持不加班！ 王國材：交通部尊重

協商破裂！因應台鐵員工「五一不加班」、當天台鐵表定班表全部停駛，交通部長王國材今（26）日與台鐵工會會談，會談前他接受媒體聯訪還表示希望工會至少可以開出部分的班次；不過經過100分鐘會談之後雙方無共識，台鐵工會並評論指出這是「和平地破裂」。

今日上午10點王國材準時抵達台北車站的台鐵工會辦公室，會前並表示希望能夠繼續溝通；到11點40分左右王國材與台鐵企業工會理事長陳世杰共同步出台北車站接受聯訪。

王國材表示，今天花了很多時間跟工會幹部做深入討論，工會還是維持5月1日不加班的決定，交通部尊重，但是交通部一定要把應變計劃做好。

王國材說，今天工會提出很多過去他比較不了解的員工的問題，包括工作環境，員工最關心的安全改革等細節，雙方會持續溝通，把員工關心的課題一一納入以後公司化未來改革的方向。「今天雖然沒有成功說服他們，但是是很有建設性的對話，希望所有員工現在面對的課題，未來都能一一解決，這是社會的期待。」

至於五一是否確定沒有任何列車？王國材說，五一是勞動節，台鐵工會已經向司機員宣布不加班，要改回來是有些困難，因此交通部這邊就把應變計劃做好。而此前希望的當天可以開少部分列車，王國材說，表定班表都停，有沒有臨時班表就看這幾天最後確定的人數再來宣布。

針對草案是否還有轉圜餘地，王國材說，工會對未來發展很重視，接下來的持續溝通，他也會針對工會版以及政院版兩個版本，納入工會提到的細節部分。

陳世杰表示，鐵路工會包括所有台鐵同仁從來沒有放棄台鐵改革，但是重點是同仁對條例的程序問題有疑慮，認為交通部沒有做到尊重，希望不要把台鐵同仁汙名化，畢竟不加班是勞工的權益。

陳世杰說，交通部的溝通過程從頭到尾無法令人信任，五一這個集體不加班，所有勞工和勞團都在看，涉及契約的變革、體制的變革，有工會就要跟工會溝通，沒有工會就要跟員工溝通，這是信任的體制，希望以後朝這個方向走。如果整個國營企業的體制都沒有辦法保住的話，那是不是整個台灣的勞工權益都會受到質疑？他並表示目前回收的不加班人數統計，超過95％的司機員都連署不加班，少部分同仁當天本來就排例假，沒有連署，工會也尊重。

至於工會之前提到，接下來到國慶日3個國定假日是否都不加班，陳世杰說，要看五一之後溝通的情況，是否朝好的方向去進行，他重申這還是信任的問題。

如何評論此次會談？陳世杰之後向媒體表示，其實今天是一個「和平地破裂」，工會也沒有態度惡劣，還是希望未來能夠溝通。之前交通部號稱與台鐵員工開15場溝通會議，台鐵局也說召開68場說明會，但最早在基隆的那一場，王國材事先跟他說不會談公司化，結果他人還沒回到台北，交通部的新聞稿就出來了，說公司化溝通良好，種下了交通部令人不信任的惡果。