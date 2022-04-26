一名女子2018年搭乘台鐵自強號，遇到一名男子疑似性騷擾，事隔2年竟又在火車上遇上該名男子，便拍下男子的外觀，在社群平台《Dcard》發文，案經警方主動偵辦，逮回涉案的姚男。台中地院依違反性騷擾防治法，判姚男2月徒刑，得易科罰金6萬。可上訴。

判決書指出，姚男於2018年10月至11月間，曾搭稱台鐵自強號北上列車，在員林至台中站之間，見A獨自站在車廂連結處，便上前表示，「旁邊很擠，移工有異味」，邊說邊向A女貼近，趁隙以下體磨蹭A女，經A女察覺有異，便要求姚男離去。

然，事隔2年，A女再次搭乘火車，在車廂內遇見姚男正以相同方式，偷吃年輕女生豆腐，她才確定自己先前的確被性騷擾，便以手機拍下姚男的長相，在Dcard發文寫下「大家小心火車上的變態」，提醒眾網友，引起警方主動偵辦，才促使姚男落網。

女網友2020年間在社群平台上發文提醒眾人，此男會在火車上對年輕女子性騷擾。（翻攝自Dcard）

台中地院法官勘驗A女證詞後，認為A女說明具體且詳盡，採信說詞；而姚男與A女素不相識，僅是因為搭乘同班列車便對A女性騷擾，為偷襲式且具有調戲之意的舉動，行為缺乏對女性身體自主權的尊重，造成A女身心懼怕，考量姚男坦承犯行，依違反性騷擾防治法第25條第1項性騷擾罪，處2月有期徒刑，得易科罰金6萬元。可上訴。