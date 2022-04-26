台鐵工會發起「五一勞動節不加班」，台鐵5月1日表定列車全部停駛，交通部長王國材25日視察疏運演練計畫，除了再度向旅客致歉之外，並表示26日將再開一次檢討會議，27日中午在台鐵官網專區，公布所有應變計畫，並喊話台鐵員工「假日輪班，擇日休假」是交通運輸人員工作模式，司機員在考進台鐵之前應該知道這樣的工作型態，也不排除五一當日會有臨時班表。王國材連日下來和台鐵工會隔空喊話，在網路上創造不少聲量，光是一週就將近十萬筆，針對停駛和不停駛，網友也各有不同意見。

蘇揆喊「勿和衣食父母作對」 網路聲量飆高挺台鐵「五一休假」

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（時間：2022/04/18～2022/04/24）在台鐵五一勞動節「停駛、不停駛」近一週聲量趨勢來看，「討論停駛」的總聲量5萬9千多筆，遠比「討論不停駛」聲量還要高，其中「討論停駛」筆數最高點落在4月23日，飆上1萬6千770筆。當天行政院長蘇貞昌向台鐵喊話，呼籲台鐵員工「放開心胸，迎向改革」，勿與自己的衣食父母作對，造成他們的不便，這樣更不會獲得乘客諒解，沒想到卻被台鐵工會反嗆「不是在作對，是在幫衣食父母爭取安全，爭取台鐵應有的改革」。蘇貞昌原本是希望透過喊話，達到台鐵員工「上班」的效果，反而卻激起「反效果」，不僅導致網友反彈，甚至還有網友立刻以「支不支持台鐵五一正常休假？」為題，把蘇貞昌「不會獲得乘客諒解」的談話內容列入討論，讓很多網友紛喊「支持台鐵停駛」、「沒有健康身心，難有安全鐵道」、「小英都說勞工要自立自強，當然支持」。

五一勞動節台鐵僅1司機員挺「不停駛」 網友按讚「為自己發聲」

進一步根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（時間：2022/04/18～2022/04/24）觀察分析，針對「不停駛」的討論聲量雖然不及「討論停駛」，但從數字來看，還是有不少人希望司機員「不停駛」正常運作。近一週討論台鐵不停駛最高峰是落在4月21日，共有7千621筆。主要是因為台鐵流出一份名單，表示統計至20日為止，只有1位司機員願意在「五一勞動節上班」，很多網友認為這位在左營機務分段的一名司機員願意出勤，因此網友們也不吝力挺，讚他「勇於為自己發聲」、「工作背後是那份無愧於心的責任」，帶動一波「不停駛」討論聲量。除此之外，交通部長王國材也在當日宣布要以「類火車」替代火車停駛的備案，部長的好意和規劃，卻讓不少民眾聽了之後覺得「太麻煩」，因此開始有人喊出希望司機員能上班「不停駛」的討論。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供。

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