台灣本土疫情持續狂燒，各行各業都無法倖免，演藝圈在開工前會先快篩陰性才會開工，但仍不少藝人仍相繼確診，今曲艾玲在臉書發文寫下「全家在日前確診，經過多日隔離已準備出關，但卻認為兒子因晚驗了PCR影響到出關時間，已住進檢疫旅館待10天的他們，如果無法出關會不會有點不合政策？」

曲艾玲早在10天前就已經確診住進檢疫旅館，她也感謝當初敏銳度高又有道德的好朋友第一時間在得知自己快篩出現陽性後，就請她全家快篩，並在PCR 出來前不要出門，「因爲她快速反應所以沒讓我們波及他人。所以我覺得誠實面對也是很重要的。」

曲艾玲透露PCR後全家都是輕症，就是一般感冒上呼吸道的症狀。流鼻水和微咳，雖已經住了10天，但由於兒子PCR 確診日較晚，會影響他們出關時間，但事實上是，入住當晚曲艾玲兒就已經發燒，只是因爲他們無法幫他在那天做PCR 要等五天後，所以他的確診日就delay了。若兒子PCR今天沒過，就要再住5天，所以目前還在等檢測結果。若要住15天，讓曲艾玲好奇問說：「現在不是已居家3+4？ 那我們乖乖住10天早已過3+4的7天了。如果今天不讓兒子出會不會有點不合政策？？現在禱告他過。因爲我們想家了」

曲艾玲聽聞檢疫旅館的三餐不好吃，但她認為還可以，工作人員有用心思每天變化一下。早餐有麥當勞、Mos burger、飯團…午餐晚餐雖然是同家便當，但主食每天都變換，雖然自己不是便當粉絲，有認知不是來渡假，謝謝政府的安排。