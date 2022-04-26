藝人譚艾珍之女、身兼作家與演員身分的女星歐陽靖，2020年與日籍攝影師RK結婚，同年3月懷孕並返台待產，卻因新冠肺炎疫情影響，在沒有老公陪伴的情況下在台產下兒子「新醬」，日前坦言夫妻分隔兩地感情已經「回不去了」，歐陽靖帶著兒子在台灣努力過著新生活，經常在社群分享育兒日常，她說之前幫兒子換尿布時，發現兒子身上多了許多紅點，事後才找到原因，是出在陽台的晾衣方法。

歐陽靖說自己是潔癖媽媽，會花很多時間去打掃家裡和除菌，她笑說雖然每天小孩都會去公園玩的很髒，像去工地打工一樣，但一回到家就會脫光光洗乾淨，上週某日歐陽靖帶兒子去玩沙，晚上洗完澡換上乾淨睡衣就睡了，但隔天起床換尿布發現兒子身上有異樣，而且範圍很大「他的大腿內側、肚子、手臂都出現好多紅疹，而且感覺很癢！好心疼啊！」

發現異狀的她立刻帶兒去看醫生，醫生說不是玩沙或是食物，歐陽靖補充小孩從出生到現在什麼都吃，從未食物過敏，在醫生開藥之後兩天就痊癒了，不過愛子心切的歐陽靖事後調查原因，發現問題出在陽台，家中陽台常常有鳥類來訪，停留的時後會把身上的「禽蟎」傳染到衣服上，晚上偷偷吸血，這才會讓兒子不舒服，歐陽靖在網路發問，怎麼可以把鳥趕走。

釣出許多同樣當媽媽的網友回答「為了小孩還是買烘乾機」、「掛一些會反光的東西試試看，鳥不太喜歡」、「現在有空污+落塵+陽台的生物⋯大人小孩的衣服都不晾在外面了」