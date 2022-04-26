基隆某婦產科22日爆群聚感染，有6名新生兒確診，長庚醫院兒科急診醫師吳昌騰指出，嬰幼兒一旦感染Omicron，罹患哮吼的風險較高，容易發生呼吸道阻塞，他提醒家長若孩子出現發燒、咳嗽和嘔吐等任何症狀，不要自行服藥，須趕緊就醫。

吳昌騰昨（25）日於個人臉書粉專指出，根據美國臨床病例觀察，嬰幼兒一旦感染Omicron，患哮吼（又稱急性咽喉氣管炎，易發生在6個月至4歲的幼兒身上）的風險就比較高，原因在於他們的氣道較小且相對易塌陷，容易發生呼吸道阻塞，呼籲家長一定要特別注意。

吳昌騰說明，嬰幼兒免疫系統較不成熟，與年齡較大的兒童相比，1歲以下的嬰兒感染新冠肺炎重症的風險可能更高，在社區感染嚴重時，他分享5種方式保護嬰幼兒免受Omicron 感染方式。

吳昌騰表示，一是嬰幼兒的照顧者，應該要完整接種3劑疫苗，第二是照顧嬰幼兒時建議佩戴口罩，並且要經常洗手，第三為若父母親或照顧者出現咳嗽、喉嚨痛、身體痠痛、發燒和疲倦等症狀，必須與嬰幼兒保持安全距離，第四是疫情期間不要帶嬰幼兒去人多的地方或任何社交聚會，最後為當嬰幼兒出現發燒、咳嗽和嘔吐等任何症狀，照顧者都不應忽視，請不要自行服藥，必須帶嬰幼兒就醫。