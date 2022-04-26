嘉義縣今公布28人確診，有部分是十軍團234旅水上鄉中庄營區的官兵，據了解已染疫官兵至少有7例，另因應居家隔離3＋4政策，嘉縣今有68人解除隔離，308人持續居家隔離中，考量疫情持續擴大，嘉義縣長翁章梁要求機關職場落實防疫長把關，各機關、職場、學校需指定「防疫長」落實把關機制，迅速回報確診者接觸名冊，即時掌握匡列對象，詳細疫情狀況，縣府將於下午2點半以線上記者會說明。