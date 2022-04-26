軍中再暴群聚感染 嘉縣＋28 創單日確診新高 13:482022/04/26 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 軍中再暴群聚感染 嘉縣＋28 創單日確診新高（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣今公布28人確診，有部分是十軍團234旅水上鄉中庄營區的官兵，據了解已染疫官兵至少有7例，另因應居家隔離3＋4政策，嘉縣今有68人解除隔離，308人持續居家隔離中，考量疫情持續擴大，嘉義縣長翁章梁要求機關職場落實防疫長把關，各機關、職場、學校需指定「防疫長」落實把關機制，迅速回報確診者接觸名冊，即時掌握匡列對象，詳細疫情狀況，縣府將於下午2點半以線上記者會說明。 台東縣確診＋35 小吃部延伸個案持續新增 吳政迪掃街籲打疫苗 鄉親不知拍戲秒回打了 #防疫長 #嘉縣 #確診 #中庄 #持續 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 勞工醫療、退休規畫 保單當靠山 04:102022/04/26 投資理財 宜蘭收容所7成5確診 政院發言人居隔 04:102022/04/25 生活新聞 疫情燒進科技圈高層 大廠漸趨向不再分流 04:102022/04/26 產業．科技 台南＋63 未滿10歲者占10例 04:102022/04/26 地方新聞 國防部中將確診 邱國正採檢陰性 04:102022/04/26 生活新聞 嬰幼兒染Omicron這症狀最特別 醫：出現3警訊速就醫 10:052022/04/26 生活 北市購試劑 1、2類防疫人員今上路 04:102022/04/26 生活新聞 「北一女神」蔡瑞雪拍片親吐確診症狀「燒喉嚨」靠它緩解 08:392022/04/26 娛樂 大陸國務院發布20條措施 促進消費持續恢復 11:182022/04/26 兩岸 台南今啟動居家照護服務中心 20萬劑快篩將到貨 11:252022/04/26 生活 救救基層 雙北喊簡化行政作業 04:102022/04/26 生活新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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