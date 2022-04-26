因應確診人數增加，台南市政府今天啟動居家照護服務中心，市長黃偉哲、副市長趙卿惠分別前往服務中心設置的「生活關懷」和「健康照護」2處辦公室視察。隨著本土確診人數持續增加，黃偉哲也說，市府日前已向國內廠商採購20萬劑快篩試劑因應，民眾不用太擔心。

黃偉哲說，居家照護者每天身體狀況由專業醫護人員詢問，除了醫療關懷，包括物資調度等均由居家照護服務中心統一調度，以因應將來每天可能有500、上千人確診，確保醫療量能。

他說，台南市居家照護服務中心將評估確診個案健康狀況和居家環境，2項條件符合者就能接受居家照護，不符合條件者，可能狀況為中／重症個案，如居家環境不適合，則送往加強版集中檢疫所或專責醫院。

黃偉哲說明，「健康照護」由衛生局團隊率37區衛生所及4間主責醫院、31間網絡醫院及逾600間基層診所和藥師公會等專業團隊，提供確診者健康關懷、視訊診療、送藥到府和後送就醫等服務，初步由成大、奇美、市醫、安南4家醫學中心啟動，第2步啟動區域醫院、第3波啟動地區醫院和診所投入居家照護。

另，「生活關懷」則由市府團隊相關局處搭配37區區公所，提供學生關懷、弱勢家戶協助、寵物照護等10大安心協助，衛生局已把相關指引製作成手冊，將提供給接受居家照護服務的確診者安心閱讀。

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台南市居家照護服務中心分別在衛生局林森辦公室設置「健康照護」辦公室，在永華市政大樓設置「生活關懷」辦公室，並提供2條專線電話對外服務，「健康照護」專線為（06）288-0115、「生活關懷」專線為（06）390-1551。

其中，「生活關懷」辦公室提供20線電話服務，由7個局處進駐，提供醫療之外的諮詢，一早已有不少民眾致電詢問相關居家照護事宜，最多人問的就是關懷包派送。

鑑於近來有部份不理性民眾對防疫人員口出惡言，黃偉哲今也贈送3千500杯茶飲給市府防疫團隊，替第一線防疫人員加油打氣。