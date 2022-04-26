罹癌女星朱芯儀，堅強力抗乳癌侵襲，開設Youtube頻道分享罹癌日常，前陣子她應邀前往錄製節目《女人我最大》，近日卻傳出同台的女星徐凱希確診新冠肺炎，幸好前往PCR檢測和老公衛斯理，結果皆屬陰性，昨日(25)再度曬出快篩陰性照片，還談及深受化療之苦，3個小孩又還停課在家，鼓勵自己：「我會努力撐下去的。」

朱芯儀罹癌後，面臨到化療嚴重副作用，上週五打完化療頭部暈眩，身邊還有3個小孩停課在家，心情疲累程度完全可以想像，不過她對困難很樂觀，表示她會努力撐下去的；同時她也在文中要粉絲答應，希望大家要吃營養的食物，也要好好讓身體休息。

由於化療的關係身體較為虛弱，老公衛斯理表示，朱芯儀已完成6次化療療程，接下來就要等乳房切除手術，預計會是在5月去進行，確切開刀日期還要等醫生告知，至於《女人我最大》是朱芯儀最後一個錄影行程，目前她正在調養身體，接下來都不會外出，Youtube頻道也是暫停更新狀態。

朱芯儀發布限時動態，報平安、聊小孩狀況，還關心問候粉絲近況。(圖/朱芯儀)

事實上，朱芯儀36歲生日前夕，在去年(2021)底被診斷罹患乳癌，第二期到第三期，已經移轉到淋巴部位，因此預計會在5月切除右胸，防止癌細胞擴散。術前需要輔助治療，被告知需進行6次化療讓腫瘤縮小，之後才能開刀，最後化驗檢查癌細胞殘留狀況，再決定接續要做幾次化療，整體流程需花費兩年時光。