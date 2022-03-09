大S（徐熙媛）在昨（8日）一早驚喜宣布，和20年多年前的舊愛、韓國「酷龍」成員具俊曄結婚，而昨過36歲生日的朱芯儀則在傍晚宣布自己罹患乳癌，一天之內歷經悲喜心情，也讓陶晶瑩不禁感嘆：「人生無常」，她也感性寫下一整天的心情，發文惹哭一票網友。

陶晶瑩昨晚在臉書表示，她醒來就看到大S再婚消息，也讓陶晶瑩直呼：「二十年前的感情，一通電話決定了一生的盟約。恭喜大S，永遠有奔向幸福的勇氣」，陶晶瑩帶著好心情，開啟一整天的工作，正當她要結束忙碌的一天，陶晶瑩卻得知朱芯儀罹患乳癌的消息。

讓陶晶瑩不禁感嘆：「啊！女人啊，因為天生的複雜生理機制，背負了多少責任和風險；東方文化又給女人設下多少教條和限制？」陶晶瑩一天內歷經悲喜心情，也讓她不禁感嘆：「人生無常」，陶晶瑩有感而發說：「不只是婦女節這一天，請大家減少對別人家務事的指指點點、多給予祝福和幫助；離婚只是結束不適合的彼此、開啟另一段人生的可能、罹癌也需要親朋好友的關心和支持，衷心祝福，大家平安健康，愛得其所。」

網友也紛紛留言：「陶子的結尾就是最佳的註記！多一些關心與祝福，世界更美好」、「每個人都有追求幸福的權利，要祝福對方，也要祈求芯儀渡過治療的苦痛，感同身受」、「女人們真的要好好愛自己」。