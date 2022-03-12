女星大S（徐熙媛）在離婚汪小菲（現改名汪少菲）後，前夫有新歡消息頻傳，她感情狀態也受到關注，8日韓星「酷龍」52歲成員具俊曄無預警宣布娶大S，再續24年前戀情；汪小菲今（12）日晚間對此回應，強調和大S和平離婚，「祝福徐熙媛幸福」，也向緋聞對象張穎穎抱歉，讓她遭受無端誹謗，但並未否認兩人關係。

日前大S閃婚「酷龍」成員具俊曄消息震撼台韓演藝圈，掀起兩國粉絲熱議，前夫汪小菲態度及秘戀張穎穎緋聞發展也成關注焦點，今晚汪小菲終於在微博發文，提到自己沉默多日是不想占用公共資源，但因為生活受影響，不得不出來澄清。

汪小菲發文祝福大S。(圖/ 摘自汪小菲微博)

汪小菲在文中強調和大S是和平離婚，並非外傳的因為誰的介入，跟任何人都沒有關係，認為雙方也都開始新生活，對於大S閃婚也大方表示，「祝福徐熙媛幸福」；另外汪小菲也向張穎穎說抱歉，讓她遭受無端誹謗。

網友看到汪小菲大方給祝福相當贊同，但少數人注意到，汪小菲替張穎穎抱不平外，卻沒有否認兩人緋聞，解釋兩人到底是什麼關係，忍不住問「張穎穎你到底認不認？」、「避重就輕，這樣是到底有沒有在一起呢」、「是男人就站出來說明跟張穎穎到底是什麼關係」。