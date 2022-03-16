大S（徐熙媛）日前在38婦女節拋出再婚喜訊，承認已和大7歲的韓國前男友具俊曄在韓國登記結婚，消息一出引外界譁然，連S媽都被蒙在鼓裡，母女關係降到冰點，幸好昨(15日)小S出席活動，透露大S已經跟媽媽約吃飯成功，母女應該和好了。而今週刊報導，其實不只閃婚一事讓S媽生氣，大S私下還偷賣房並準備到韓國置產，也讓S媽氣炸。

大S去年和汪小菲結束10年婚姻，不論是宣布離婚或是男方傳出有女友，大S都沒口出惡言，更多次獻上祝福，直言希望前夫未來的人生能過得更好，未料本月大S自己「攔胡」，先一步出手承認和具俊曄結婚，消息傳開後，S媽受訪坦言前一天才聽女兒告知，女兒天生叛逆又先斬後奏，讓她莫可奈何，更發文暗嗆具俊曄「搶我女兒」。

小S昨透露媽媽跟大S應該已經和解。（圖／中時資料照片）

為此，擔任和事佬的小S昨出席活動時，透露最近因為自己有錄影工作，錯過了母女四人的一場聚餐，她表示大S邀吃飯，S媽也現身了，應該就代表已經不再計較，畢竟媽媽的出發點都是太愛女兒，小S也透露S媽態度大轉，私下跟她說有複習具俊曄早年上她們節目的片段，大讚新女婿「真的很帥」。

而據《鏡週刊》報導，S媽如此暴跳如雷，除了其一是因為大S再婚沒先講，其二則是大S私下正計畫賣掉名下約2億元的房產，並決定未來到韓國置產，有意好好跟具俊曄一起生活，而鄰居得知後也表達出購買意願，消息傳回S媽耳中，她不僅不滿更極力反對，私下多次發飆，比起接受媒體訪問時流露出的怒氣還要誇張許多。