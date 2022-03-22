台中1名女子小芳（化名）前年5月約了男網友與其他朋友喝酒，沒想到事後卻遭男網友反鎖在住處欲性侵，過程中她企圖打電話給男友求救，被對方發現後，對方搶走電話並拔除SIM卡，小芳則喝下摻有FM2的啤酒昏睡，遭對方性侵，隔天她醒來後才驚覺沒有SIM卡也能撥打緊急電話，最後報警提告，法院2審判9年徒刑。

判決書指出，小芳在法庭上指稱，她當時在男子家中與一群朋友聚會，結束時卻遭男子反鎖在屋內，男子逼她喝完2瓶酒才能回家，過程中她嚇壞想偷偷打電話給男友求救，沒想到男子發現後搶走電話，並與小芳男友隔空吵架後掛掉電話，並拔除SIM卡，小芳崩潰之下只能繼續喝酒，之後即斷片。

小芳說，隔天她起來時已是早上10點，男子仍不讓她回家，還遭男子再度強壓在床上指侵約10分鐘，男子之後回到床上睡覺，小芳則因遍尋不著SIM卡無法求救，最後她才想起不需要SIM卡也能撥打緊急電話，報警後警方在住所搜出含有FM2的安眠藥。

男子事後在法庭上辯稱是因為追求小芳，又發現小芳與男友通話才醋勁大發，並非妨害使用手機，也說2人是合意性交，當時小芳並無喝下摻有FM2的啤酒，是清醒狀態，不過台中高分院2審不採信男子說詞，以藥劑強制性交罪判施男9年徒刑。可上訴。

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