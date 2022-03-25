李懿和男友交往邁向第7年。（台灣飛利浦提供）

李懿近來主持家事訪談節目《叮咚飛利浦＋1》，機智反應深獲不少網友好評，她也因節目有不少收穫。和男友交往邁向第7年，是否有「七年之癢」？她回：「這個問題你要5月後再來問我，因為那時才正式開啟第7年，所以應該要今年5月到明年5月來問才比較準一點。」

她情人節放閃和男友「遮頭蓋臉」的合照，2人交往近7年，「當然看到別的帥哥還是會覺得『天啊，好帥喔！』但我更注重兩個人的價值觀跟有沒有辦法相處；年輕的時候跟帥哥一起過，但帥哥重看不重用，加上我們又住在一起，所以相處的契合遠比帥來得重要」

李懿還透露，因為過去幾個男友都是遠距離戀情，平常工作忙彼此見不到面，所以要和現在這個男友在一起之前，就說打死都不要遠距離。至於結婚，李懿表示：「我們現在的感覺就已經很像結了婚，只是沒有生小孩的夫妻，婚姻對我來說就是一張紙，現在的狀態還不錯，等到有小孩就是另外一件事。」

不過，未來男友有可能會換工作必須離開台北，表示如果要去遠一點的地方，就要先結婚，李懿雖然問「為什麼」，但內心甜滋滋。