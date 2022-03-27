有些星座女談戀愛時，由於個性比較內向，因此無論做什麼決定，都是依照伴侶的意思，但有的女性則喜歡掌握主導權。《搜狐網》近日分享3個在感情中拒當隱形人的星座女，她們喜歡表達自己的想法，若是被伴侶忽略，還會覺得非常受傷。

1.天秤座

天秤女普遍顏值都不差，但她們不願只當花瓶，在感情中有很多想法，為了讓自己未來的生活更美好，她們會想辦法做改變，但由於又有些愛好面子，因此她們做事通常都很低調，會因成功而感到驕傲，若失敗也不願讓人發現，在與伴侶相處的過程中，喜歡握有主導權，但她們並非有控制欲，做任何決定前還是會與另一半商量。

2.天蠍座

天蠍女控制欲極強，而且是一個非常理想化的星座，對於伴侶與未來生活，都懷有近乎完美的幻想，但現實總是殘酷的，導致她們一直難以找到匹配的另一半，而且就算找到心儀對象，她們對於對方的要求也很嚴格，此外，談戀愛時難以接受被當隱形人，在商量做決定時，男友不要一口否定她們的想法，否則可能會被天蠍座記在心裡。

3.摩羯座

摩羯女對另一半的要求非常高，若伴侶有太多缺點，她們會難以接受，在尋找交往對象時，會選擇價值觀相近的人，而且要擁有同樣的生活閱歷，否則就難以找到共同語言，感情自然無法維持太久，摩羯女做事喜歡鑽研，不喜歡別人將想法強加於自己，更無法接受自己的決定權被控制，不僅如此，她們工作表現出色，能獲主管賞識。