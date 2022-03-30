有些星座總是給人高冷的感覺，好像對什麼事都不在乎，但事實正好相反，一遇到事情時，他們絕對會扛起責任。《靈匣網》近日分享4個性格低調，時常給人冷漠印象的星座，他們看似對任何事都漠不關心，但其實是最有責任感的。

1.天蠍座

天蠍座個性沉默寡言，做事一向很低調，由於擔心「拿熱臉貼人冷屁股」，因此不擅長主動與人交流，在陌生人面前總是表現得很保守，即使面對別人主動攀談，他們也總是給人距離感，有種難以親近的感覺，甚至覺得他們對任何事都不在乎，但事實並非如此，天蠍座唯有在親近的人面前，才會露出誠懇的態度，而且他們做事細心又認真，積極做好自己分內工作，也會主動扛起責任，非常值得信任。

2.處女座

處女座非常追求完美，總是希望以絕佳姿態示人，所以平時會努力維護自己的形象，但也容易給人一種高冷的感覺，但處女座其實非常熱心腸，外表看似自我為中心，但他們屬於外冷內熱的類型，而且非常在乎身邊的朋友，一旦親朋好友遇到問題，他們絕對會主動幫忙，就算因此受到傷害，他們也會選擇強忍不抱怨。

3.金牛座

金牛座非常善於隱藏心思，他們平時沉默寡言，不會輕易將情緒顯露出來，也不喜歡主動和別人交流，給人一種捉摸不透的感覺，此外，金牛座總是一心想著賺錢，給人一種視錢如命的印象，但他們只是將錢看做生活保障，金牛座在陌生人面前態度淡然，看起來對任何事都不在乎，只關心自己，但他們其實很有責任感，只要是自己在乎的對象，他們就會變得很慷慨，可以毫無保留的奉獻自己的時間、金錢及精力。

4.獅子座

獅子座本身氣場很強，總是給人大剌剌的感覺，甚至還很喜歡指揮他人，在群體當中總是愛高闊論談，從中獲取虛榮與存在感，但別因此誤以為他們沒有責任感，獅子座對於親近的人非常照顧，在喜歡的人面前，甚至溫順的像一隻小貓咪，會用各種手段讓親近的人開心，也會想方設法讓愛人過上幸福生活。