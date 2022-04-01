星座運勢網站「星座巫師」分析，處女座、摩羯座、水瓶座習慣隱藏自己的真實情緒，尤其在難過的時候，更不想讓其他人看出來，他們總是獨自消化負面情緒，自己想辦法度過難關，越難過時會顯得越沉默。

▍1.處女座

處女座對自己要求很高，希望在大家面前展現完美的形象，他們平常很多話，高興的時候就會嘰哩呱啦講個沒完，但是當他們情緒低落的時候，反而會隱藏自己的情緒，選擇沉浸在自己的小世界裡，默默療傷。處女座不喜歡跟其他人訴說心事，因為對他們來說，暴露自己的弱點讓他們感到很丟臉，他們越難過反而會顯得越沉默。

▍2.摩羯座

摩羯座性格穩重，而且富有責任感，面對許多挑戰都習慣一個人單打獨鬥，當他們遇到挫折時，也總是選擇自己面對，獨自消化低落的情緒，對他們來說，跟別人訴苦並不能減緩痛苦，不如讓他們一個人靜一靜，思考下一步該怎麼做，因此在難過時總是顯得特別沉默。摩羯座內心堅強，不需要別人的同情和安慰，藉由不斷反思，他們會很快振作起來。

▍3.水瓶座

水瓶座在遇到痛苦時會把自己抽離那個情境，用旁觀者的角度觀察自己遭遇的困難，所以不太會陷入在難過的情緒中。水瓶座不會跟親朋好友抱怨，也不會遷怒在別人身上，他們會躲起來，默默消化自己的負面情緒，等到想到對策、平復心情後，才會重新回到人群中。