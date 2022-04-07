星座運勢網站「鬧鬧每日星運」分析，雙子座、射手座、天秤座、雙魚座的人看起來很快樂，其實只是習慣性偽裝自己，他們不願意在眾人面前展露真實自我，總是獨自一人時才默默消化負面情緒。

▍1.雙子座

雙子座內心有很多面向，其中一面顯得友善又熱情，一下子就能與大家打成一片，另一面卻顯得很孤僻，就算周圍圍繞再多朋友，他們內心依然感到很孤獨，他們每次參與聚會都看起來很融入，其實回到家中獨自一人時，他們會立刻放空發呆，跟朋友眼前的樣子判若兩人。

▍2.射手座

射手座追求自由的生活，給人開朗活潑的印象，他們遇到困難或傷心的事情習慣逃避，為了不讓自己沉浸在低落的情緒中，他們感到悲傷時會刻意忽略這個感覺，所以在外人眼前他們依舊看起來無憂無慮，其實他們只是不想要散發負能量，並沒有看起來那樣快樂。

▍3.天秤座

天秤座很在乎旁人的眼光，在社交場合最怕冷場，所以會盡力炒熱氣氛，不但健談又非常貼心，照顧每個人的感覺，他們偶像包袱很重，為了給每個人好印象，會展現出樂觀開朗的一面，其實內心為了維持這個形象總是在硬撐，並沒有看起來那樣游刃有餘。

▍4.雙魚座

雙魚座看起來無憂無慮，其實內心很多煩惱，不過他們很愛面子，又覺得抱怨無濟於事，乾脆把這些負面情緒往肚裡吞，他們常常幫朋友們解決各種疑難雜症，自己卻總是戴著快樂的假面具，獨自一人時才肯放下武裝，默默消化這些低落的感覺。