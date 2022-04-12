星座運勢網站「星座巫師」分析，射手座、摩羯座、獅子座的生存能力最強，遇到挫折不曾感到懼怕，而會選擇勇敢面對，在職場上總能奮鬥到最後一刻，從眾人中脫穎而出。

▍1.射手座

射手座喜歡自由自在的生活，與人相處時非常熱情，平時總是閒不下來，會把自己的時間塞滿各種行程，活得多采多姿，他們的性格非常樂觀，就算遇到一般人會非常懼怕的危機，他們依然能保持輕鬆的心態，不會被困境打倒，就算短時間內想不到解決方式，他們還是不會產生悲觀的想法，整個人充滿勇氣，生存能力非常強大。

▍2.摩羯座

摩羯座性格沉穩，辦事手段非常高明，他們能忍受孤獨，常常一個人默默努力，靠單打獨鬥就能做出亮眼的成績。摩羯座抗壓很強，就算承受巨大的責任和壓力，依然能靠著超強的忍耐力度過難關，遇到問題時能維持冷靜，在大家慌亂的時候，他們能理性分析狀況，拋開恐懼，選擇勇敢解決問題，從來沒想過要退縮，生存能力高人一等。

▍3.獅子座

獅子座充滿自信，一直是眾人矚目的焦點，許多人遇到難題或許會感到壓力很大，但是困難和考驗對獅子座來說，更能激發他們的鬥志，他們在高壓的環境反而更有衝勁，把眼前的問題當成挑戰，嘗試各種解決方式，就算嘗試後失敗也不會退縮，而會另外想其他方法來度過難關，他們能扛起重責大任，有領導魄力，生存能力不容質疑。