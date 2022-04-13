有些人個性圓滑，深受眾人喜愛，異性緣也非常好，身邊不乏進一步發展的對象；有些人卻比較木訥，不擅長討人喜歡，經常被人戲稱是「憑實力單身」。命理網站「星座上上簽」分享，水瓶座、處女座和摩羯座因為個性的關係，比較難找到另一半。

1、水瓶座

水瓶座的異性緣還不錯，但想遇到可以看對眼，並讓自己感到心動的對象卻很難，他們希望能有一個懂自己、心靈契合的伴侶，不過他們本身就是一個需要自己空間，且忽冷忽熱、讓人難以捉摸的對象，有時就連他們自己也覺得，要找到符合條件的另一半很困難。

2、處女座

處女座喜歡追求完美，因此看到另一半有不順眼的行為或表現，就會十分挑剔，覺得不能和這個人一起生活；除此之外，處女座也是個不能在感情中受傷的人，若是有一次不好的經驗，容易導致他們缺乏安全感，甚至不敢再嘗試戀愛，想要逃避感情與婚姻。

3、摩羯座

摩羯座在感情中比較笨拙，他們不喜歡也不擅長社交，因此幾乎沒辦法認識新對象，而且身邊的異性朋友不多，沒有能夠「日久生情」的對象，再加上他們的個性沉悶獨立，還非常被動，更不想把心思放在感情上，所以脫單對他們來說是一件很困難的事。