即將來到4月底，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬雞、豬、鼠、猴的人4月下旬非常幸運，福氣滿滿，做什麼都順利，甚至能心想事成，可把握機會打拚，事業上能做出亮眼的成績。

▍1.生肖雞

屬雞人4月下旬行「六合貴人」之吉運，容易得到貴人的助力，謀事易成。這段時間精神十足，好運氣也越發強盛，人緣極佳，求財得財，無比順利，有機會大發一筆。職場上有機會充分展現個人才華，能吸引到伯樂，有望升職、加薪。

▍2.生肖豬

屬豬人4月下旬有「食神制殺」之吉運，事業運佳，特別有利於上班族升職。做事更有毅力，有耐心，能感覺到好運正在靠近自己，事事得心應手，雖然略有壓力，但心情非常好，好運在身邊，把握時機積極努力吧！

▍3.生肖鼠

屬鼠人4月下旬正值「三合貴人」的吉運，好人緣上升，有貴人帶來滾滾財源，富貴到手，存款多多。上班族會有晉升的可能，把握機會多表現，好好爭取，可得到位高權重者幫助，前途一片光明。

▍4.生肖猴

屬猴人4月下旬擁有「三合貴人」的吉運，財富上將有很大的進步，身邊機遇不斷，適合儲蓄錢財，也可開始安排投資理財。事業方面很順利，上班族手邊的企劃或任務可按時完成，在長官和同事面前大放異彩，諸事稱心如意。

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