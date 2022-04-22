今年4月23日（農曆3月23日）是「天上聖母」媽祖生日，而這一天正巧遇四星連珠，表示疫情恐會再失控，民眾不滿情緒恐達高峰，清水孟國際命理「小孟老師」近日在臉書粉專分享，4月23日恐惹禍上身的4類人，凶相再現，凡事要特別注意。

小孟老師提到，木星、金星、火星、土星將於4月23日排成一條線，而且角度靠近雙魚座與水瓶座，因此恐將出現疫情再失控狀況，不僅如此，四星連珠會使民眾不滿情緒上升，甚至達到最高峰，對此提醒民眾要控制自身情緒，不可以陷入失控狀態，另外，此時也考驗執政者的智慧，公共衛生政策隱瞞之事將一一爆開。

●受四星連珠影響4類人，小心惹禍上身

1.雙魚座

四星連珠此次靠近雙魚座，因此他們要格外小心，不宜前往人多的地方，盡量避免參加朋友的聚會，降低染疫或隔離的風險。

2.水瓶座

土星與其它三星並排，並且進入水瓶座，因此他們要注意交通事故及飲食方面，水瓶座此時容易有摔傷或腸胃不適的狀況發生，此外，要記得勤洗手，以免沾染到病菌。

3.生肖鼠

生肖鼠在4月23日媽祖生日時要注意，當天他們容易沖煞，因此不宜前往山邊或海邊，以免造成身體不適，另外，也要避免前往探病，以免受疫情病毒入侵。

4.生肖虎

生肖虎今年犯太歲，再遇到四星連珠，表示有凶上加凶的意思，因此外出時要留意是否有破財跡象，不宜過度購物或購買貴重物品，因為容易出現被騙的狀況，搭乘公共運輸時也要注意保持安全距離，下車要噴酒精消毒。