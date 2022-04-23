人到中年，難免一身重擔，過得沒那麼輕鬆自在，不過也有些生肖中年後開始走運，運勢命理網站「知命命理」分享，生肖屬鼠、牛、虎、兔、龍的人越老越有福氣，荷包賺滿滿，存款豐厚，身邊有貴人，子孫孝順，晚年生活無憂無慮。

▍1.生肖鼠

屬鼠人年輕時比較辛苦，命運坎坷，困難不斷，出身一般，沒人脈，手邊也沒資金，若能不斷累積經驗，藉由社會歷練讓工作態度更成熟，就有發達的可能，算是後半輩子有福氣的，貴人、財富、運氣都能擁有。

▍2.生肖牛

屬牛人行事風格坦蕩，注定不需為了食衣住行擔憂，但年輕時財帛不聚，後半輩子開始受人尊重，是非減少，貴人助力，事業大步向前，能有一番作為，財運隨之高升，成為位高權重之人。晚年父母康健，工作家庭都美滿，安樂享福。

▍3.生肖虎

屬虎人中年後易得貴人扶持，有做官的命格，若無法當官，則會結交身分富貴的朋友。屬虎人的父母管教嚴格，男人大多都是妻管嚴，女人掌握著家中大權，家族興旺安寧，不會為了錢財發愁，下半輩子過得瀟灑自在。

▍4.生肖兔

屬兔人計謀巧妙，什麼事都喜歡在心中盤算一番，所以人生沒有什麼大災大難，平安順遂。他們後半輩子出現異性貴人，凡事如意，工作遇到新的機遇，把握好可一鳴驚人。年齡雖長但桃花不減，已婚者要小心爛桃花出現。

▍5.生肖龍

屬龍人很難和不同領域的人才相處融洽，他們個性獨特，有傲氣，所以年輕時沒什麼朋友，就算擁有才華也容易遇到坎坷，遭人排擠。只有年齡漸長懂得人情世故後，才能走運，後半輩子事業高升，順順利利。

【本文轉載自微信官方帳號「知命命理」（ID：zhimingpingtai），經知命命理授權轉載】