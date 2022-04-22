無論在職場或生活上，若身邊有靠山，將能有事半功倍的效果，運勢命理網站「生肖運勢天天看」公布12生肖的靠山，每個人依靠的對象都不太一樣，像是屬鼠人的靠山是另一半，屬牛、蛇、狗的人出外靠朋友，屬兔、羊的人則在職場上有依靠，遇到困難能借助他人的幫助度過難關。

▍生肖鼠

屬鼠人聰慧好學，很會變通，適應能力也強，尤其是很會說服人，所以在感情方面能處理得當，他們很懂婚姻的經營之道，另一半就是他們的貴人。

▍生肖牛

屬牛人性格豪爽，無論是做事還是做人都十分的公平公正，注重原則。因為有超強的人格魅力，和優秀的領導才能，所以他們可以結交到很多很好的朋友，這些好朋友就是他們的貴人，能給他們帶來榮華富貴。

▍生肖虎

屬虎人能力出眾，工作善於思考，勤奮刻苦。為人處事光明磊落，而且處理事情手段高明、有效率，也十分願意幫助別人，人緣極佳，他們的貴人是他們幫助過的人。

▍生肖兔

屬兔人言辭溫和，同時又很機智，有很多人願意和他們結交。他們身邊的朋友很多，在自己樂於助人的同時，不管求財還是辦事，也都可以得到貴人的支持和幫助，一般他們在生意中的合作者會是他們的貴人。

▍生肖龍

屬龍人處事穩重，做事情都會有自己的一套規則，再加上很注重提升修養，有涵養、有個人魅力的特質，會吸引一些崇拜者，這些人一直都在默默地支持他們，成為他們的貴人。

▍生肖蛇

屬蛇人有自信，做事情也比較有目的性。他們本身也很熱情，對朋友重情義，容易交到真心朋友，而這些朋友也都欣賞他們的品格，這些人就是他們的貴人。

▍生肖馬

屬馬人善於與人相處，喜歡社交也很會社交，踏實穩重的性格給人一種很可靠的感覺。再加上懂得人情上的禮尚往來，這也讓他們一生貴人極多，接受過他們饋贈的人都是他們的貴人。

▍生肖羊

屬羊人個性謙和，又富智慧，做事堅持不懈，所以很容易得到權勢人物的賞識和幫助。他們的貴人是自己的上司或是帶自己入行的前輩，與貴人互相幫助，在行業中呼風喚雨，名利雙收。

▍生肖猴

屬猴人生性精明，聰明伶俐的性格在事業上如魚得水，他們特別懂得人際交往，能討人歡心，不論在哪裡都能找到靠山，所以任何人都有可能是他們的貴人。

▍生肖雞

屬雞的人都很真性情，有很強的自尊心，待人真誠，樂於助人。所以在他們遇到困難的時候，總有一幫人站出來給他們撐腰，長輩或是大哥大姐會是他們的貴人。

▍生肖狗

屬狗的人為人坦誠直率，也好打抱不平。尤其是對待朋友方面，只要朋友有需要就會毫不猶豫伸出援助之手。他們極其珍惜友情，真心對待自己的朋友，慢慢的他們成為了彼此的貴人。

▍生肖豬

屬豬人天生運氣好，他們不爭不搶、知足常樂的心態反而會有很多人願意幫助他們。他們講究吃虧是福，懂得讓利對方，就會讓人產生愧疚感，而那些覺得自己愧對他們的人最終成為了他們的貴人。

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