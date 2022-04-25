針對端午節，台南晶英酒店以「有夢最美，希望相隨」主題概念，與建廟超過350年歷史的國定一級古蹟「臺灣祀典武廟」及首席帆布工匠「廣富號帆布行」合作，推出三方聯名「包中好運福袋」，首波推出由台南晶英主廚手工製作頂級「鮑魚干貝帝王粽」與「飄香麻油菇王粽」組合的「山珍海味好運鮑粽」，採用諧音「包中」寓意，保佑無論是求運、求財、求子還是求姻緣的民眾一吃就靈驗，好運福袋售價1,580元，內含五顆粽子、自然風帆布包以及臺灣祀典武廟眾神加持的古韻守護書籤吊牌，即日起可上飯店選物平台《晶好購》或是飯店一樓外賣中心訂購。

府城向來以各式文藝創作享譽盛名，此次台南晶英「包中好運福袋」也特別與歷史悠久、香火鼎盛的臺灣祀典武廟聯名，廟宇裡有多尊人氣神祇，不僅在地人力薦、更有許多遊客特地慕名前往朝聖參拜，台南晶英根據掌管不同領域的神明，設計四款相應可拆式「古韻守護書籤吊牌」，分別有考生必拜金榜題名的「文昌帝君」、掌握天賜良緣的「月下老人」、專司子嗣祈願早生貴子的「註生娘娘」，以及代表事業順利、財源滾滾的「關聖帝君」，飯店更貼心將吊牌送至廟中進行「過香爐」儀式，懇請眾神加持，替送禮賦予美好的寓意。提袋部分則是再次攜手「廣富號帆布行」，由工匠手工車縫打造的耐用布包，設計採簡約米白色系，俐落大方，另外也附上揹帶，面對將至的南國夏日，必然是穿搭的絕佳配件。

袋內香粽首款介紹「鮑魚干貝帝王粽」呼應即將到來的考試季，由資歷豐富的中點主廚吳睿桓創意發想，將整顆鮑魚、干貝、新鮮香菇裹入粽內，用料毫不手軟，主廚先將海鮮以薑酒慢火蒸煮提味，再以低溫醬滷手法慢火煨煮，米酒與醬汁相互交織，緊鎖住鮑魚及干貝的新鮮海味，最後放入香甜鬆軟的栗子，使整體口感大為提升。「飄香麻油菇王粽」則是選用營養價值極高、口感厚實的猴頭菇作為主角，先將老薑和西港古法提煉的麻油煸出香氣，再加入鴻禧菇、美白菇與擁有「地下雪梨」美名、口感清爽略甜的荸薺共同快炒，猴頭菇以悉心熬煮的私房滷汁秘製，糯米在包覆前還會特別用麻油拌勻增添風味層次。

台南晶英酒店「包中好運福袋－山珍海味好運鮑粽」即日起開始接受預購，內含鮑魚干貝帝王粽三顆、飄香麻油菇王粽兩顆，每組售價1,580元，大宗訂購還可享超值優惠方案，送禮大方體面兼具美味內在。特別的是，此系列粽品福袋將列入台南晶英全新常態販售品項，讓節慶美食也能為日常佳餚的一部分。