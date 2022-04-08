2022進入了第四個月，在這萬物復甦、春暖花開的季節，如果好運與平安都能甦醒，不順與痛苦都能隨著春意化解，就是最好不過了。塔羅牌老師艾菲爾分享，太陽、上升星座在牡羊、摩羯、天蠍、金牛在這個月運氣最好，甚至可能有天上掉下財富的大好運。

第四名丶牡羊座

牡羊座在這個四月天的運勢其實都很不錯，受到吉星金星進入玄秘宮的影響，從現在開始直到五月中旬將能一路順風，特別是人際關係方面的運勢，無論走到哪裡，你都會是大家目光的焦點，以前眼紅你的小人也都自動退散。另外這段時間，牡羊很容易招來異性緣，對於單身的人非常有利，可多接觸人群與社團活動，脫單指數85%；而已婚想要添丁求子的人，也可以好好把握這一段時間。

第三名丶摩羯座

摩羯座的你前些日子可能因為身體微恙，導致工作也出現一些不如意的狀況，但四月五日開始，吉星金星會加持你的第三宮，你的溝通能力增強，難言善道，很容易就用誠心打動別人，你的工作事業會受到貴人的相助，渴望得到賞識與提拔。原本健康上的疾病也會逐漸好轉丶康復，運勢可說是一炮而紅。最令人稱羨的是，你在這個月能夠賺到一大筆錢、或是得到獎金，偏財運非常的旺，不用擔心錢財的問題。

第二名丶天蠍座

在四月這個春夏之際，過去天蠍被霉運纏身的日子總算是過去了，心情上你會感到輕鬆不少，像是以往的壓力、或是困境會離你越來越遠，做起事來更加順暢流利，職場上的小人也因為你的運勢轉旺，而不敢繼續囂張。另外，四月受金星及土星影響，天蠍的家宅運特別興旺，家中不管是父母、兄弟姐妹，或是自己家庭的丈夫與小孩，都能相處和睦、健康平安。家人對你的助力特別大，不管是找工作、想脫單、渴望結婚生子等，家人都會是你的最佳貴人，令你更快得償所願。

第一名丶金牛座

土星目前一直停留在你的事業宮位，這使你年初開始，應該就感受到自己的運勢相當不錯。最明顯的就是過去的不順心、工作金錢上的壓力，都能在不知不覺中逐漸好轉，讓你煩惱消失，生活也順利起來。加上四月太陽要進入你的命宮，你的貴人運更是昌旺。對你而言，都是大吉大利的日子，萬事也都有個好的開頭，日子越過越輕鬆，順利發財的前奏很明顯。

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