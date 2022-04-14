人生充滿各式挑戰，低潮來得讓人措手不及，有些人面對困境可能就此一蹶不振，但也有些人愈挫愈勇，不甘願認輸。《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座抗壓能力強，懂得辛苦只是一時的，即便跌落谷底也能絕處逢生。

▍天蠍座

天蠍座對人對事時刻抱持懷疑態度，他們深知，要想成為人上人，只有依靠自己才是長久之計。天蠍座抗壓能力非常強，他們不怕困難與挫折，更經得起考驗與磨難，畢竟失敗只是暫時的，唯有不被失敗打倒，愈挫愈勇才能達到自己的目標。

▍摩羯座

摩羯座行事低調，就算遇到生活中的痛苦和磨難，與其四處討拍求安慰，他們會選擇隱藏情緒，並且自行消化所有的負面能量，將吃苦當作吃補，抗壓能力十分強大。摩羯座之所以將大部分精力奉獻給工作，是因為他們認為，只有握在手中的權力能夠帶給他們更多的安全，因此摩羯座會不斷奮鬥，即便遇到困能也不輕言退縮。

▍獅子座

獅子座是天生王者，帶有強大的氣場，也非常享受萬眾矚目的狀態。獅子座深知，要想受人尊敬，勢必要擁有足夠的實力，因此會不斷提升能力，並且將苦難留給自己，持續奉獻著所有，用自己的光和熱感染周圍的人，無論現在的處境有多困窘，獅子座依舊幹勁十足，保持積極向上的狀態，只因為他們認為，身上背負著所有人的責任和期待。